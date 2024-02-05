الخارجية: مصر تدعم بشكل كامل أمن واستقرار العراق وتحذر من توسيع رقعة الصراع

مصراوي

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

و ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، أن الوزيرين أكّدا خلال الاتصال علي عمق وصلابة العلاقات المصرية العراقية، ورغبتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق رحبة تحقق مصالح الشعبين الشقيقين وتحفظ سلامة واستقرار كل منهما.

وقد استعرض الوزيران أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واتفقا علي مواصلة التنسيق من أجل تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى القائمة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تطرق إلى التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، بما فى ذلك ما شهدته الساحتين العراقية والسورية مؤخراً، حيث شدد "شكري" على ضرورة العمل على احتواء التوتر المتزايد في المنطقة، مؤكداً على أن القاهرة تدعم بشكل كامل أمن واستقرار العراق الشقيق.

وأردف أبو زيد، أن الحوار تطرق إلى الوضع فى قطاع غزة، حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات بشكل مستدام للتعامل مع الوضع الإنساني المتفجر في القطاع.

وشدد وزير الخارجية على مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، وبما ينذر بدفع الإقليم إلى المزيد من حالة عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبه.