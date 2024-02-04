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BBC

"نتشاور مع الفصائل".. حماس تنفي رفضها لمقترحات وقف إطلاق النار

09:25 م الأحد 04 فبراير 2024

غزة

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مصراوي

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، إن الحركة في المرحلة النهائية للمشاورات الداخلية ومع الفصائل بشأن المقترح الذي تسلمته وسترد قريبا.

ونفى المسؤول في حركة حماس صحة الأخبار المتداولة حول رفض الحركة لمقترحات وقف إطلاق النار، مطالبا الإعلام بالحذر وعدم الوقوع بشرك الإعلام الإسرائيلي الذي يهدف لإرباك الشارع الفلسطيني.

من جهته أوضح القيادي بحماس محمود مرداوي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الحركة على طريق بلورة رد على المقترحات التي قدمت لهم، مؤكدا أنه لا اتفاق بدون ضمانات.

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