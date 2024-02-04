إعلان

BBC

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

11:07 ص الأحد 04 فبراير 2024

اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

رام الله - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام مستعمرين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد عن شهود عيان قولهم إن "عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية".

ووفق الشهود "منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي".

المسجد الأقصى المستعمرين شرطة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* أمطار قد تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم
* سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل التراجع الكبير مع بداية التعاملات