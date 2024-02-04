وزير إسرائيلي: يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية

مصراوي

قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك.

وأضاف بن غفير، بدل أن يقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعم الكامل لنا، فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس.

كان بن غفير قال إن الرئيس الأمريكي مخطئ فيما يتعلق بمواطني دولة إسرائيل و"المستوطنين الأبطال".

وزعم بن غفير أن "المستوطنين الأبطال في الضفة الغربية هم من يتعرضون للرشق بالحجارة في محاولة لإيذائهم وقتلهم"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها تجاه الضفة الغربية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت، إنها فرضت عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين بالعنف في الضفة الغربية.