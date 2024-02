الشرطة الفرنسية: سقوط قتلى في عملية طعن بمحطة للقطارات بباريس

وكالات

أوقفت الشرطة الفرنسية رجلًا يشتبه في أنه هاجم بسكين عدّة أشخاص صباح السبت، في محطة للقطارات في باريس، وفق ما أفادت الشرطة الفرنسية وكالة فرانس برس، من دون تحديد دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة حتّى الساعة.

وحسب فرانس برس، فقد وقع الهجوم في إحدى الردهات الأرضية لمحطة ليون الواقعة في جنوب شرق العاصمة الفرنسية، وأسفر عن إصابة شخص بجروح خطرة في بطنه لكن من دون أن تكون حياته معرّضة للخطر، فضلا عن شخصين آخرين إصابتهما طفيفة.

وهذه الحصيلة غير مرشحة للارتفاع، بحسب مصدرين، واحد مطلع على الملفّ وآخر في الشرطة.

وتولّت خدمات الإسعاف رعاية الجرحى، بحسب ما ذكر وزير الداخلية جيرار دارمانان على منصة "إكس" موجّها "الشكر لكلّ من سيطروا على منفّذ هذا العمل البغيض".

ووقع هذا الهجوم قبل أقلّ من ستة أشهر من دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حيث ينتظر توافد 15 مليون زائر وسط أجواء أمنية مشددة.

وفي بادئ الأمر، "قام مارة بالسيطرة على" الرجل المالي الجنسية قبل تدخّل شرطة السكك الحديد التي سلّمته للشرطة المركزية، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وأفاد المصدر عينه بأن "المشتبه به لم يطلق أيّ هتاف خلال قيامه بفعلته"، مشيرا إلى "أنه قدّم للشرطيين رخصة قيادة إيطالية".

🚨An asylum-seeker from Mali attacked three people with a knife and a hammer at Gare de Lyon train station in Paris.#Mali #Paris #USA pic.twitter.com/rLkK4eZ0FA