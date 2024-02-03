البنتاجون: الاستخبارات الأمريكية تركز على الصين الآن

مصراوي

قالت النائبة الأولى لرئيس البنتاجون كاثلين هيكس، إن اهتمام الاستخبارات العسكرية الأمريكية يتركز الآن وفي المقام الأول على الصين.

وأضافت هيكس خلال خلال كلمتها في حفل تغيير رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية: أنه "على مدى السنوات الـ3 الماضية، بذلت الوزارة بأكملها وقيادتها جهودا منسقة لتحسين وضع وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية للمنافسة الاستراتيجية المستمرة مع جمهورية الصين الشعبية، وهذا أمر جيد، لأن هذا هو ما تسعى إليه بلادنا وقواتنا المسلحة".

ولفتت النائبة إلى أنه من الصعب "إعادة توجيه" الإدارات الكبيرة مثل وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، التي توظف أكثر من 16 ألف شخص، وقالت: "هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها - التنظيمية والتشغيلية".

كما زعمت أن الصين وروسيا تنعزلان بشكل متزايد عن بقية العالم، وبالتالي فإن أساليب عمل وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أصبحت مرة أخرى مع "مجتمع مغلق" مثل المجتمع السوفييتي.