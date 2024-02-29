إعلان

BBC

بوتين يعد بإصلاحات اجتماعية واسعة قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية

04:13 م الخميس 29 فبراير 2024

بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعودا بالقيام بإصلاحات اجتماعية واسعة النطاق، وذلك قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية.

ولا يتنافس الرئيس الحالي، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 24 عاما، مع أي خصوم فعليين في الانتخابات التي ستجرى خلال الفترة من 15 وحتى 17 من مارس المقبل، بعد أن قال مراقبون دوليون إنه قمع المعارضة مرة أخرى.

ومع ذلك، ظل بوتين يشعر بضرورة أن يعلن عن القيام بإصلاحات اجتماعية في المستقبل، في خطابه السنوي "حالة الأمة".

وقال إنه من المقرر أن يتم إنفاق نحو تريليون روبل (8ر10 مليار دولار) على تحديث نظام الرعاية الصحية في البلاد، كما أقر بأن هناك 5ر13 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر في روسيا، ولا سيما في الأسر الكبيرة.

وأوضح أن الوضع المالي لنحو 30% من الأسر الكبيرة، غير مستقر، مشيرا إلى ضرورة خفض هذا العدد ليصل إلى 12% بحلول عام 2030.

بوتين موسكو الانتخابات الرئاسية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قائد الجيش الأوكراني: الوضع صعب على الخطوط الدفاعية الأمامية للجبهة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* الوقت المناسب.. متى تحرر مصر سعر الصرف؟
* سيغير مسار القضية.. محامي حبيبة الشماع يكشف مفاجأة عن تحليل السائق
* زيادة الحد الأدنى للأجور.. ننشر قرارات مجلس الوزراء اليوم الخميس
* من 4 مصادر.. مصر تترقب انتعاشة بتدفقات تقترب من 100 مليار دولار