السعودية تحذر من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح

الرياض - (د ب أ)

حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين "من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

وأكد الوزير بن فرحان، في كلمة المملكة بالدورة الـ(55) لمجلس حقوق الإنسان "رفض بلاده ازدواجية المعايير بالتعامل مع الحرب في غزة،" مشيرا إلى "إن سكان غزة يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد "على أهمية الأدوات المناسبة لمجلس حقوق الإنسان لتحقيق أهدافه".

وكان وزير الخارجية السعودي وصل أمس الأحد إلى مدينة جنيف السويسرية، ليرأس وفد بلاده المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، واجتماع مؤتمر نزع السلاح، في مقر الأمم المتحدة.