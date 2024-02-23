"بقدم واحدة".. المقاومة تبث مشاهد لأحد مجاهديها في مواجهة آليات الاحتلال بغزة

مصراوي

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد للمعارك الدائرة بين مقاتليها والجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بقطاع غزة.

وظهر في الفيديو الذي لم يتخطى 3 دقائق أحد المجاهدين مجاهد مبتور الساق وهو يتسلل لاستهداف بعض آليات الاحتلال الإسرائيلي.

كانت القسام، أعلنت استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 جنوب غرب حي الزيتون في مدينة غزة.

وقالت القسام، إن المجاهدين استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال داخل أحد المنازل جنوب حي الزيتون في مدينة غزة واسقاطهم بين قتيل وجريح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29514 شهيدًا و 69616 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت المصادر إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 مصابا الـ 24 ساعة الماضية"، وفقا الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضافت أنه في "اليوم الـ140 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".





ماذا أبقيتم للأصحاء يا أشاوس القسام ؟!!!



مجاهد راق مبتور الساق معذور بصريح السياق يجاهد في سبيل الله يود أن يطأ بساقه المبتورة الفردوس الأعلى من الجنة pic.twitter.com/cXYayddN7j — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) February 23, 2024