إعلان

BBC

تركيا: تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

11:34 ص الجمعة 23 فبراير 2024

تركيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أنقرة - (د ب ا)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 4 من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في شمال العراق0.

وقالت الوزارة في بيان "إن القوات المسلحة التركية حيّدت الإرهابيين الأربعة في منطقة عمليات مخلب القفل شمال العراق"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم أنقرة كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يقوم الجيش التركي بقتلهم أو أسرهم أو إصابتهم .
وفي 17 أبريل 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان في شمال العراق، كما تشن تركيا عمليات ضد الحزب في سوريا أيضا.
ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

تركيا وزارة الدفاع التركية أنقرة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البيت الأبيض: المفاوضات من أجل صفقة بشأن الأسرى في غزة "بناءة"

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* أسعار الدولار والذهب والسلع.. 5 فوائد متوقعة للصفقة الاستثمارية المرتقبة
* "غموض وإثارة وكوميديا".. شاهد بروموهات مسلسلات رمضان 2024 (فيديوهات)