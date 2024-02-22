على هامش اجتماعات قمة الـ20.. شكري ونظيره التركي يبحثان الوضع بغزة وسبل توصيل مساعدات

أنقرة - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره المصري سامح شكري، الوضع بقطاع غزة والإجراءات الواجب اتخاذها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" اليوم الخميس.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن فيدان وشكري بحثا يوم الأربعاء، الخطوات التي ستتخذ بهدف مواصلة تطوير العلاقات التركية المصرية بما يتماشى مع الإعلان المشترك الذي أبرم خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى مصر قبل أيام.

وتستضيف مدينة "ريو دي جانيرو" لمدة يومين، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، حيث من المنتظر أن يتناول المجتمعون عدة قضايا على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوتر في الشرق الأوسط.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، تناول اللقاء أيضا الخطوات التي يمكن القيام بها في الساحة السياسية فيما يتعلق بالوضع في غزة والإجراءات الواجب اتخاذها لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، فضلا عن القضايا الإقليمية والمسار القائم في ليبيا.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدره متحدثها أحمد أبوزيد، إن "شكري أشاد بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها الزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى مصر خلال الشهر الجاري، والتي تعد الأولى من نوعها بعد إعادة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي".

وأعرب شكري عن "تطلع مصر لأن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها لآفاق أرحب في كافة المجالات، بما يصب في مصلحة شعبي البلدين، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

كما أكد الوزير المصري "على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر، وتنويع مجالاتها".

ووفق البيان، تطرق اللقاء أيضا إلى "أهمية استمرار التنسيق القائم بين بالبلدين اتصالا بما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وكذا أهمية تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتم التأكيد على "أهمية استمرار بذل المساعي الحثيثة للحيلولة دون اتساع نطاق الحرب في غزة، وذلك من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية واستئناف عملية السلام"، وفق ذات المصدر.