"مات كالكلب".. الدفاع الروسية تعلّق على وفاة طيارها "الخائن"

وكالات

علق مجلس الأمن الروسي، أمس الأرعهاء، على الأنباء المتداولة بشأن وفاة الطيار الروسي "الخائن" مكسيم كوزمينوف، الذي تم العثور عليه ميتا في أسبانيا.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، خلال مقطع فيديو شاركه على قناته في "تليجرام" وأرفقه بتعليق "عن مصير الطيار الخائن كوزمينوف": "مات كالكلب (إشارة إلى أنه شخص سيئ بلا قيمة ولا يستحق موتا كريما، وفق التقاليد الروسية)".

وردا على سؤال صحفي مفاده ""لا يهم على أيدي من؟"، اكتفى مدفيديف بالإجابة بأنه "قلت كل شيء".

وكانت وكالة الأنباء الإسبانية نقلت عن مصادر، أول أمس الثلاثاء، تصريحات أشاروا فيها إلى مقتل الطيار الروسي، لتؤكد الاستخبارات الاوكرانية وفاته في أعقاب الإعلان الإسباني.

وكان الطيار الروسي اختطف مروحية عسكرية روسية من طراز "مي 8" وفر بها إلى الأراضي الأوكرانية، في صيف العام الماضي بعد التنسيق مع الاستخبارات في كييف، التي تسلمتها إلى جانب اثنين من طاقمها كانا على متن المروحية وقتلهما، وفق التقارير الروسية.

من جانبه، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، إنهما قتلا خلال محاولة للفرار، ليقوم على إثرها جهاز الأمن الروسي برفع قضية جنائية ضد الطيار الروسي "الخائن".