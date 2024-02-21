عضو الفريق الفلسطيني بالعدل الدولية: لا أشك بأن إسرائيل ستلتزم بالرأي الاستشاري للمحكمة

مصراوي

قال عضو بالفريق القانوني لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إن الأمر يتطلب نحو خمسة أشهر لصدور قرار استشاري من المحكمة، مؤكدا أن الرأي الاستشاري الذي ستصدره العدل الدولية سيكون له تداعيات سياسية.

وأوضح في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن قرارات العدل الدولية لها أثر كبير ومن الصعب على الدول تجاهلها، مشيرا إلى أن لا أشك بأن إسرائيل ستلتزم في النهاية بالرأي الاستشاري للمحكمة.

وكانت المستشارة القانونية للخارجية المصرية الدكتورة ياسمين موسى قالت، إن الفلسطينيين يواجهون عقابًا جماعيًا على مدار 75 عامًا،

ولفتت ياسمين موسى، خلال تقديمها إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أن إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن التوسعات في المستوطنات.

واتهمت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والتخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.

وأكدت أن استمرار عمليات الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل تقوض أسس حل الدولتين والسلام في المنطقة، لافتة إلى أن عدد المستوطنين وصل الآن إلى 750 ألفا مما يغير بشكل متعمد طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة.