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BBC

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يماطل في إجلاء 110 مرضى من مجمع ناصر الطبي

04:01 م الأربعاء 21 فبراير 2024

جيش الاحتلال

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غزة - (د ب أ)


أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة ، اليوم الأربعاء ، أن الوضع في مجمع ناصر الطبي غرب خانيونس بجنوب القطاع لا يحتمل ويشكل خطرا حقيقيا على حياة الطواقم الطبية والمرضى.

وقال القدرة ، في بيان أوردته وزارة الصحة الفلسطينية /غزة عبر حسابها بموقع فيسبوك ، إن "الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى نتيجة عدم توفر الاكسجين والمقومات الطبية اللازمة".

وأضاف أنه "تم تحويل 45 مريضا من مجمع ناصر الطبي الى مستشفيات اخرى ومازال الاحتلال يماطل في إجلاء 110 آخرين"، مشيرا إلى انقطاع الماء والأكسجين عن كل مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي.

ولفت إلى كدس أطنان من النفايات الطبية وغير الطبية في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي ، موضحا أن مياه الصرف الصحي تغمر أقسام الطوارئ والأشعة في مجمع ناصر الطبي.

وطالب المؤسسات الدولية بـ "مزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع وتوفير احتياجاتهم العلاجية والإنسانية العاجلة والإفراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ أربعة أيام دون مبرر".

غزة وزارة الصحة الفلسطينية مجمع ناصر الطبي

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