ممثل المجموعة العربية بالأمم المتحدة: نرفض الانحياز للاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية له

وكالات

أكد ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، تمسك المجموعة العربية بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يظل مجلس الأمن مرهونا للحسابات السياسية.

وشدد كذلك على رفض المجموعة العربية للانحياز لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية له.

ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

وكانت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة وزّعت، السبت الماضي، مشروع قرار معدّل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

وجدّد مشروع القرار الجزائري، المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين.

ورفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين.

وشدد مشروع القرار على تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين، ويؤكد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

وطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.