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BBC

خبراء أمميون يكشفون تفاصيل تعرض محتجزات فلسطينيات للاغتصاب بسجون الاحتلال

10:27 م الإثنين 19 فبراير 2024

سجون الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي
قال خبراء أمميون: وردتنا تقارير عن تعرض محتجزتين فلسطينيتين على الأقل بإسرائيل للاغتصاب وأخريات هُددن بالاغتصاب والعنف الجنسي.

وأعرب الخبراء الأمميون، عن استيائهم بشأن التقارير التي تتحدث عن تعرض فلسطينيات محتجزات لدى إسرائيل لأشكال من الاعتداءات الجنسية.

وأضافوا، "نذكر الحكومة الإسرائيلية بالتزامها بحماية حق الفلسطينيات في الحياة والأمان والكرامة وضمان عدم تعرضهن للعنف والتعذيب".

وأكدوا أن الممارسات الإسرائيلية ربما تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وترقى لأن تصنف كجرائم خطيرة وفقا للقانون الجنائي الدولي.

ولفتوا إلى أن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل طفلة فلسطينية واحدة على الأقل من غزة إلى داخل إسرائيل وعن فصل أطفال عن آبائهم.

سجون الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي محتجزات فلسطينييات

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