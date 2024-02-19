نتنياهو: إسرائيل ترفض بشكل كامل الاعتراف بدولة فلسطينية

مصراوي

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إننا نسمع مؤخرا نوعا جديدا من الضغط وهو الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل ترفض بشكل كامل الاعتراف بدولة فلسطينية وهذا يعني منع أي تسوية للسلام في المستقبل.

كان نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، قال إن المقاومة ما تزال تلاحق الاحتلال بعد مضي نحو 5 أشهر من الحرب.

وأضاف نائب رئيس حركة حماس في غزة، أن جرائم الاحتلال امتدت لتطال المواطنين وهم ينتظرون المساعدات، موضحا أن الشعب الفلسطيني لا يزال يحتضن مقاومته.

وتابع الحية، أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه باسترجاع الأسرى والقضاء على المقاومة، مشيرا إلى أن شعبنا يعيش أوضاعا مأساوية تشمل التجويع والإبادة الجماعية.

وأكمل نائب رئيس حركة حماس، أن العالم بكامله رسب في اختباره الأخلاقي أمام جرائم الاحتلال، موضحا أن ما قدم لنا من إطار للاتفاق تراجع عنه الاحتلال الأسبوع الماضي.

وأشار الحية إلى أنه لا يمكن التوصل لاتفاق والاحتلال يرفض عودة النازحين والانسحاب، قائلا إن الورقة التي وصلت من الاحتلال لا ضمانات فيها لوقف العدوان والانسحاب من القطاع: "لا نقبل بأي حال بضغوط الاحتلال السياسية والعسكرية".

وتابع الحية، أن الاحتلال فشل في بسط سيطرته على الشمال والوسط وسوف يفشل في رفح، قائلا "مضينا في المفاوضات عندما تلقينا تطمينات من أطراف عدة بأنها ستؤدي إلى وقف للعدوان"، مضيفا "الاحتلال صاغ اتفاق باريس بما يخدم مآربه وتراجع عن تفاهمات جوهرية من بينها وقف العدوان".

وأكمل، أن الاحتلال لن يحصل على أسراه إلا بأثمان ثلاثة هي إغاثة شعبنا ووقف العدوان وتبادل الأسرى، موضحا أن نتنياهو لا يريد استعادة أسراه بل يهدف إلى قتلهم حتى يطيل أمد الحرب لينجو بنفسه.