بعد اعتقال الأطقم الطبية.. الاحتلال يزعم تسهيل إجلاء المدنيين في مستشفى ناصر



(مصراوي)

اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الاثنين، حركة المقاومة الإسلامية حماس باستخدام المستشفيات لإطلاق الصواريخ واحتجاز الأسرى الإسرائيليين، قائلًا إن الجيش الإسرائيلي عثر الكثير من الأنفاق تحت المستشفيات في غزة.

وزعم ليفي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سهلت إجلاء المدنيين من مجمع ناصر الطبي، إضافة إلى الإبقاء على وصول إمدادات الكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى المستشفى.

وتأتي رواية الاحتلال ذلك بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمجمع ناصر وتحويله لثكنة عسكرية حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت صحة غزة أن أعداد الشهداء آخذة في الارتفاع مع توقف أجهزة الأكسجين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 70 شخصًا من الأطقم الطبية في المستشفى وعلى رأسهم أطباء العناية المركزة.

كما اتهم ليفي، منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع حركة حماس بخصوص استخدامها للمستشفيات في إطلاق عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أن إسرائيل تمتلك أدلة على مشاركة العاملين بالأونروا في هجمات الـ7 من أكتوبر.