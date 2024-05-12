حماس تعلّق على قرار مصر بشأن دعوى جنوب أفريقيا بالعدل الدولية

مصراوي

ثمّنت حركة حماس في بيان، اليوم الأحد، إعلان مصر اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وأكدت حماس تقيرها إدانة مصر انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الداعي لإدخال المساعدات لغزة.

ودعت حماس، الدول العربية والإسلامية وكافة الدول للانضمام للدعوى المرفوعة ضد الاحتلال وقطع العلاقة معه والسعي لمحاسبة قادته.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأحد، عزمها الانضمام للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي للنظر في انتهاكاته ضد المدنيين الفلسطينيين بغزة وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأحد، إن إعلان مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية يعكس تدنيا جديدا في علاقات البلدين.

وأشارت "هآرتس" إلى أن إسرائيل تتخوف من أن تنشر المحكمة الدولية خلال الأيام المقبلة أمرا جديدا بوقف العملية في رفح.