إعلان

BBC

بعدما اعتقل الاحتلال الأطباء.. الصحة بغزة: 150 مريضًا بمجمع ناصر الطبي دون رعاية

11:15 م الأحد 18 فبراير 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ترفض إخلاء المرضى من مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى مما يعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أن 150 مريضا مكدسين داخل المبنى القديم بمجمع ناصر الطبي دون رعاية طبية بعد اعتقال 70 من إدارة المجمع.

وأكدت الوزارة أنه بجهود متواصلة من منظمة الصحة العالمية تم إخلاء 14 مريض من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات جنوبي القطاع.

وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط حنان بلخي قالت، إن الوضع كارثي بمجمع ناصر الطبي وأن المنظمة تخشى على سلامة المرضى.

وزارة الصحة بغزة جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| انطلاق أولى الليالي المصرية السعودية*
40 صورة لنجوم الفن "متجمعين" في حفل ليالي سعودية مصرية*
* خلال أيام.. مصراوي يبدأ عرض أولى حلقات برنامج "وش تاني" مع نجمات الفن