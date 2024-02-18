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الشرطة الإندونيسية تبحث عن مهاجمي إحدى الطائرات المدنية

09:56 م الأحد 18 فبراير 2024

الشرطة الإندونيسية

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جايابورا (إندونيسيا) - (د ب أ)

يقوم عناصر من الشرطة والجيش في إندونيسيا بالبحث عن عناصر مجموعة مسلحة بمقاطعة بابوا أطلقوا النار على طائرة تابعة لشركة "وينجز أير"، التابعة لمجموعة "لايون أير" أمس السبت.

وقال قائد شرطة بابوا ماتيوس فاخيري إن كل ركاب الطائرة نجوا من الهجوم، الذي وقع في مطار نوب جولياث في منطقة ياهوكيمو التابعة لديكاي في مقاطعة بابوا الجبلية.

واخترقت رصاصة الجانب الأيسر من الطائرة وضربت شظية منها رقبة راكب كان يجلس في الصف "19 أيه"، مما أسفر عن إصابته بإصابة طفيفة، حسبما قال لوكالة "أنتارا" في مدينة جايابورا عاصمة مقاطعة بابوا.

وأضاف قائد الشرطة أن الطائرة التي كانت تقل 36 راكبا تعرضت لإطلاق النار في حوالي الساعة 0120 مساء بالتوقيت المحلي لدى اقترابها من مدرج المطار للهبوط، مضيفا أنه يجري حاليا تعقب المهاجمين.

إندونيسيا الشرطة الإندونيسية إطلاق نار على طائرة مطار نوب جولياث

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