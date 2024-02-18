"دولة لتنظيم القاعدة".. حكومة الاحتلال تعارض "أي اعتراف أحادي الجانب" بفلسطين

بي بي سي

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رسميا معارضتها لما أسمته "الاعتراف الأحادي الجانب" بالدولة الفلسطينية، وقالت إن أي اتفاق كهذا ينبغي التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة.

وكان رئيس الوزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد طرح مقترحا للتصويت عليه في مجلس الوزراء الذي وافق بالإجماع على الإجراء، بحسب بيان.

وقال نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن هذه الخطوة تأتي بعد "الحديث الأخير في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل بشكل أحادي".

وأضاف أن البيان الرسمي يعكس أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين، ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة".

كما أعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي جدعون ساعر في بداية اجتماع الحكومة أن "الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية سيؤثر على أمن إسرائيل".

وأضاف: "إسرائيل تطالب بحرية العمل الأمني في الضفة الغربية وغزة من أجل مكافحة الإرهاب، والسخافة الأكبر هي الادعاء بأن الدولة الفلسطينية ستوفر الأمن لإسرائيل"، بحسب تعبيره.

ودعا ساعر إلى تنظيم "حملة إعلامية في الولايات المتحدة لتوضيح أن الدولة الفلسطينية بعد 7 أكتوبر الماضي هي بمثابة إعطاء دولة لتنظيم القاعدة بعد 11 سبتمبر ".