البرهان: لا مجال للحديث مع الدعم السريع إلا بعد انتهاء الحرب

وكالات

دعا رئيس مجلس السيادة والجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، قوات مليشيا الدعم السريع لقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" للخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم، مؤكدا أنه لا مجال للحديث معها إلا بعد انتهاء الحرب.

أعلن الجيش السوداني، وصول قائده عبد الفتاح البرهان إلى أم درمان، إحدى مدن العاصمة الثلاث، مساء الجمعة.

وقال بيان للجيش إن البرهان "وصل إلى مدينة أم درمان متفقدا الأحوال و مطمئنا علي سير العمليات عشية تحقيق القوات المسلحة انتصارات كبيرة، بعد الفراغ من تنفيذ المرحلة الأولى".

وأضاف الجيش، إن عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام وقادة القوات بالمنطقة ياسر العطا كان في استقبال البرهان، الذي "تلقى تنويرا عن سير العمليات مهنئا القوات بما حققته من تقدم على الأرض".

ولم يكشف الجيش عن المكان الذي أتى منه البرهان، لكنه يستقر منذ فترة في بورتسودان شرقي البلاد.

ويرتبط وصول البرهان إلى أم درمان بإعلان الجيش في وقت سابق "تحقيق انتصارات" في المدينة المهمة.

وكان الجيش أكد طرد ميليشيا الدعم السريع من عدة مناطق من أم درمان، ومن داخل "منازل وأعيان مدنية اتخذتها ثكنات عسكرية".

وتدور الحرب المستمرة منذ 10 أشهر بين الجيش وميليشيا الدعم السريع في السودان، بينما لم تفلح الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الصراع.

ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون نسمة، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، بينما نزح نحو 10 ملايين سوداني إلى داخل وخارج البلاد.