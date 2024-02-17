الأونروا: إسرائيل تريد تدمير الوكالة لإلغاء حق العودة في غزة

مصراوي

اعتبر رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن "حملة منسقة تهدف إلى تدمير الأونروا".

وقال فيليب لازاريني إن الدعوات لاستقالته كانت جزءاً من مسعى الحكومة الإسرائيلية، مضيفاً "في الوقت الحالي نحن نتعامل مع حملة موسعة ومنسقة تقوم بها إسرائيل بهدف تدمير الأونروا".

وأوضح لازاريني لمجموعة تاميديا الصحافية السويسرية، أن هدف إسرائيل "سياسي طويل الأمد، إذ أن إلغاء الوكالة سينهي وضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد بالإضافة إلى حق العودة".