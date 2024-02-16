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أبو عبيدة: مقاتلو القسام يسقطون خسائر فادحة وغير مسبوقة في تاريخ جيش الاحتلال

05:17 م الجمعة 16 فبراير 2024

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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مصراوي

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن معركة طوفان الأقصى غيرت وجه المنطقة وكتبت بداية النهاية لأطول احتلال في التاريخ المعاصر، وستكون نقطة فاصلة في تاريخ أمتنا.

وأضاف أبو عبيدة خلال كلمة مسجلة له، أن طوفان الأقصى لن يهدأ وسيتشكل أكثر وأكثر ليزيل الظلم والعدوان.

ولفت الناطق باسم كتائب القسام 133 يومًا منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى التي غيرت وستغير وجه العالم وتكتب نهاية الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أبو عبيدة أن مقاتلي القسام يوقعون في صفوف الاحتلال خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، ويوقعون أفراده في كمائن محكمة، موضحًا أن القسام ينفذوا عمليات نوعية قاتلة بالتوازي مع عمل قوى الأمة في المقاومة.

وأشار إلى أن ما تبثه القسام من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مقاتليهم في الميدان ويؤثر تأجيل بث بعض المشاهد لأسباب أمنية، أو ظروف ميدانية معقدة.

وأوضح أن مجاهدي القسام في كافة مناطق التوغل يخوضون معارك بطولية بتكتيكات مختلفة وبأسلحة مناسبة، مشددًا على أن المقاومة ستستمر لهذا العدوان حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة: الآلاف من مجاهدينا في مختلف مناطق القتال في تأهب دائم، ونحن لسنا معنيين بالتفنيد التفصيلي لمزاعم العدو وأكاذيبه في الميدان، المستقبل القريب والبعيد سيثبت وهم العدو وأكاذيبه.

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