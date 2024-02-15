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BBC

مسؤولون أمريكيون: بايدن أصيب بالإحباط بسبب نتنياهو لكن العلاقة بينهم لم تتغير

07:15 م الخميس 15 فبراير 2024

جو بايدن وبنيامين نتنياهو

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مصراوي

نقلت مجلة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن صبره نفد بالفعل مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابع المسؤولون الأمريكيون، أن بايدن يعتقد منذ أشهر أن نتنياهو مستعد لإطالة الحرب لاعتباراته السياسية.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أنه لا يوجد تحولًا استراتيجيًا في العلاقة مع إسرائيل رغم إحباط بايدن.

وأوضحوا أن بايدن يرى أن انهيار العلاقة مع نتنياهو ليس في مصلحة الأمن الأمريكي، ولا يزال يعتقد أن إثارة الخلافات علنا لن تكون فعالة مع نتنياهو.

ولفتوا إلى أن الأصوات تتزايد داخل الإدارة الأمريكية لاتباع نهج أكثر شدة تجاه نتنياهو.

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