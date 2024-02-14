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BBC

رئيس أركان الاحتلال: الجيش سيستخدم كل أدواته إذا اندلعت حرب في الشمال

05:44 م الأربعاء 14 فبراير 2024

هارتسي هاليفي

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مصراوي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن الجيش هاجم مواقع عسكرية تابعة لحزب الله وبنى تحتية "إرهابية" في لبنان.

وأكد هاليفي أنه في حال اندلعت حرب في الشمال على الحدود مع لبنان، فإن الجيش سيستخدم كل أدواته وقدراته.

وأشار هاليفي إلى أنه وافق على سلسلة أهداف سيقوم الجيش بضربها ردًا على هجمة حزب الله على القاعدة العسكرية في صفد.

بينما قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان، مؤكدا أن الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف بالطيران سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله في تل البريج وهونا وعدشيت والزوانة، موضحا أنه هاجم مباني عسكرية ومقاتلين وبنى تحتية لقوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني.

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