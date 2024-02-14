أردوغان: نرغب في الارتقاء بالعلاقات مع مصر لمستوى لائق

(مصراوي)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن أنقرة عازمة على زيادة حجم الاستثمارات مع القاهرة، وذلك خلال لقاء جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وتوجه أردوغان، بالشكر إلى السيسي والمسؤولين في مصر على حسن الاستقبال بالقاهرة، معربًا عن سعادته لتواجده في القاهرة للمرة الأولى منذ 12 سنة.

وصرح أردوغان، أن بلاده تريد الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر لتكون بمستوى لائق، مشيرًا إلى وجود رغبة مشتركة بين البلدين بهذا الشأن.