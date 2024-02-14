وزير الدفاع الإندونيسي يتجه لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات الرئاسية

جاكرتا - (د ب أ)

يتجه وزير الدفاع الإندونيسي الحالي، برابوو سوبيانتو نحو تحقيق فوز ساحق، في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أظهرته عمليات فرز أولية غير رسمية.

وحصل المرشح البالغ من العمر 72 عامًا، على ما بين 57 و59% من الأصوات حتى الآن، وفقا لما يعرف بالفرز السريع للأصوات، الذي أجرته العديد من مراكز الاقتراع المستقلة.

ويبدو أن منافسيه، حاكم جاكرتا السابق، أنيس باسويدان وحاكم جاوة الوسطى، جانجار برانوو، يتخلفان عنه بفارق كبير، بحصولهما على 24-26 و16 -17% على التوالي.

وتعتمد عمليات الفرز السريع على عينات بطاقات اقتراع عشوائية، من مراكز الاقتراع بمختلف أنحاء البلاد.

يشار إلى أن الأرقام الواردة من مختلف مراكز الاقتراع، التي نشرتها جميع وسائل الإعلام الإندونيسية الرئيسية، غير رسمية. ومن المتوقع ظهور أول نتائج رسمية مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

ويعتبر الجنرال السابق سوبيانتو المرشح الأوفر حظا لخلافة الرئيس صاحب الشعبية الكبيرة جوكو ويدودو (جوكوي)، الذي لا يحق له، بحسب الدستور، الترشح مجددا بعد شغل المنصب لولايتين.

وبحسب استطلاعات الرأي، يتوقع أن يحصل سوبيانتو على أكثر من 50 % من الأصوات من الجولة الأولى، وبالتالي لن يحتاج إلى خوض جولة إعادة ضد أحد منافسيه الاثنين.

ويحق لحوالي 205 ملايين شخص في رابع أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان، الإدلاء بأصواتهم، في أكثر من 820 ألف مركز اقتراع بمختلف أنحاء البلاد.

كان برابوو قال للصحفيين، عقب الإدلاء بصوته: "كمواطنين، قمنا بدورنا. وأقدر عمل طاقم الانتخابات وأتمنى لهم النجاح".

وأضاف: "يتردد أن الأمطار مؤشر على حسن الحظ. يتعين أن نكون من الشاكرين وأن نأمل في الأفضل. وسننتظر النتيجة".