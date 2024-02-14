وزير إسرائيلي: حزب الله حول الوضع شمال إسرائيل إلى حرب

(مصراوي)



صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الأربعاء، أن القصف في الشمال الإسرائيلي تحول إلى حرب من حزب الله.

ودعا بن جفير، إلى التعامل مع الحرب التي يشنها حزب الله على إسرائيل، مشيرًا إلى أن الوضع لم يصبح مجرد ضربات متقطعة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين جراء سقوط صواريخ في مدينة صفد شمالي إسرائيل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد الإصابات بلغ 7 أشخاص، جراء الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان وأصابت مبنى في مدينة صفد.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إنها تتعامل مع المصابين في الوقت الحالي، جراء الإصابة المباشرة التي تعرض لها المبنى في صفد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم رصد 8 صواريخ سقطت جميعها في مدينة صفد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في المدينة فور إطلاق الصواريخ.

وتحدثت القناة الـ "14" الإسرائيلية، أن مدينة صفد تعرضت لقصف عنيف تزامنًا مع إطلاق الصواريخ.

