موسكو: واشنطن والغرب رفضوا الالتزام بقرار الأمم المتحدة

(مصراوي)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة والدول الغربية رفضوا الالتزام بقرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية.

وأفاد لافروف، أن احتكار واشنطن والغرب لمسألة تسوية الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تدهور الأوضاع وزيادة التصعيد بهذه المنطقة الاستراتيجية.

وكان لافروف، قد دعا أمس الثلاثاء، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى حل دائم ومستقر في المنطقة.

وحذر لافروف من أن الأوضاع في المنطقة لا تقترب من النهاية.

واتهم لافروف الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن بإطالة أمد الحرب في غزة، قائلًا إن الحلول الأمريكية والبريطانية تساهم في جعل غزة تحت سيطرة إسرائيل ولا تحل القضية الفلسطينية.