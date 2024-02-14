مجموعة مستقلة من الخبراء تبدأ اليوم مراجعة أنشطة "أونروا"

غزة - (د ب أ)

في أعقاب اتهامات خطيرة أطلقتها إسرائيل ضد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، تعتزم مجموعة مستقلة من الخبراء، بدء عملية مراجعة لأنشطة المنظمة اليوم الأربعاء.

وشكلت الأمم المتحدة لجنة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا. وستعمل كولونا مع خبراء من معهد "راؤول والنبرج" في السويد وأيضا معهد "ميشيلسن" في النرويج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

ومن المقرر إعداد تقرير مؤقت بحلول نهاية مارس المقبل.

وتتصدر أونروا عناوين الأخبار منذ أسابيع، إثر اتهام إسرائيل عشرات من موظفي المنظمة، بالتورط في الهجوم الواسع الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.