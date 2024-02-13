ترامب: جعلت حلف الناتو قويا

واشنطن - (د ب أ)

قال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه "جعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) قويا" خلال فترة رئاسته السابقة، بعدما تسببت دعوته لروسيا لمهاجمة الدول الأعضاء في الحلف الدفاعي التي لا تفي بالتزاماتها المالية، في إثارة غضب عارم في أوروبا.

وكتب المرشح الجمهوري الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بالأحرف الكبيرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، التي شارك في تأسيسها "لقد جعلت حلف شمال الأطلسي (الناتو) قويا".

وقال ترامب: "عندما أخطرت الدول العشرين التي لم تدفع حصتها العادلة إنه يتعين عليها أن تدفع، وإنكم لن تتمتعوا بالحماية العسكرية الأمريكية ما لم تفعلوا ذلك، فقد تدفقت الأموال".

وأضاف ترامب: "بعد سنوات عديدة من دفع الولايات المتحدة الفاتورة، كان مشهدا جميلا أن نشاهده. ولكن الآن، بدون وجودي لأقول إن عليكم أن تدفعوا، فإنهم يفعلون ذلك مجددا".

وقال ترامب، خلال فعالية انتخابية بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، السبت الماضي، إنه "لن يحمي" الدول التي تتخلف عن سداد متطلبات الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي من روسيا.

وقال ترامب، في إشارة لروسيا: "في الواقع، اود أن أشجعهم على القيام بأي شيء يريدونه"، واضعا التزامات الدفاع الجماعي للحلف موضع تساؤل.

ولم يتضح ما إذا كان ترامب قد أجرى مثل هذه المحادثة مع رئيس دولة آخر.

وأثار تعليق ترامب ضجة في أوروبا، حيث لا تزال الذكريات حية حول شكوك ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي.

وأثار ترامب ضجة في عام 2017 عندما وصف حلف الناتو بأنه "عفا عليه الزمن"، وكثيرا ما صرح ترامب بأن الولايات المتحدة تدفع حصة غير عادلة كعضو خلال فترة رئاسته.