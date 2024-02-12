أبو عبيدة: مقتل 3 أسرى إسرائيليين من ضمن الـ8 المصابين في غارات الاحتلال بغزة

مصراوي

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، "قتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين أعلنا أمس عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة".

وتابع أبو عبيدة، خلال بيان مقتضب بقناته على تليجرام، "سنؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى".

وفيما سبق أعلنت "كتائب القسام"، مقتل أسيرين لديها وإصابة ثمانية أخرين بجروح خطيرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .

وقالت "كتائب القسام"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة "إكس" اليوم: "نؤكد أن القصف الصهيوني المتواصل على القطاع خلال الـ 96 ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل اثنين من الأسرى وأصاب ثمانية آخرين إصابات خطيرة ، وأن أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم" .

وأضافت: "يتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان".

وتشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عقب تنفيذ حركة حماس هجوما غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية للمنطقة.

في ذلك اليوم، قتلت حماس ما يزيد عن 1114 شخصا، من بينهم إسرائيليون وأجانب، وأسرت ما يزيد عن 200 آخرين في داخل القطاع.

في نوفمبر الماضي، نجحت جهود الوساطة التي قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة لمدة أسبوع بين إسرائيل وحماس حيث جرى تبادل عشرات المحتجزين في غزة وإسرائيل.