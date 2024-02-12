بن غفير ينتقد فرض بريطانيا عقوبات على 4 مستوطنين

مصراوي

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إن قرار بريطانيا بفرض عقوبات على 4 مستوطنين محاولة منها لنزع الشرعية عن الاستيطان والمستوطنين.

وأضاف بن غفير، أن قرار بريطانيا تعاون مع حركة المقاطعة التي في إطارها يتم احتضان الإرهابيين وفق زعمه.

كان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، قال اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل الضغط العسكري على حركة حماس حتى إعادة جميع الأسرى المحتجزين منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفاد ليفي، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس لا تزال تحتجز 134 أسيرًا إسرائيليًا، مشيرًا إلى اعتقاده بمقتل 31 شخصًا منهم على الأقل.

وخاطب ليفي الأمم المتحدة في حديثه، قائلًا إن المنظمة أمامها خياران إما إنقاذ حركة حماس أو إنقاذ المدنيين، مطالبًا وكالات الأمم المتحدة بإجلاء المدنيين من أماكن القتال في أقرب وقت.

وزعم ليفي في بيانه، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استطاع القضاء على نصف قدرات حركة حماس القتالية خلال الحرب التي دخلت شهرها الخامس، قائلًا إن إسرائيل لا تستطيع وقف حربها في الوقت الحالي.

وطالب ليفي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يلتزم بالقضاء على حركة حماس لا دعمها، مهددًا الحركة بأنها لن تجد مكانًا آمنًا في غزة.