رئيس الوزراء البريطاني يرحب بنهاية حكم الأسد

لندن- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن "النظام البربري" لبشار الأسد قد لقى نهاية تستحق الترحيب.

ورحب ستارمر بنهاية حكم الأسد، لكنه قال "إننا مازلنا بعد في الأيام الأولى لاتخاذ قرار بشأن الطريقة التي ستختارها بريطانيا للتعامل مع أولئك الذين أطاحوا به"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وحث ستارمر جميع الأطراف في الصراع على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأولى بالرعاية ، وأصر أيضا على الحاجة للتوصل إلى "حل سياسي" من أجل حماية مستقبل سوريا.

وقال رئيس الوزراء "لقد عانى الشعب السوري في ظل نظام الأسد الهمجي لفترة طويلة ونحن نرحب برحيله".

ويحتفل السوريون بزوال حكومة الأسد، بعد 13 عاما من الحرب الأهلية التي أدت إلى اندلاعها حملة القمع العنيفة التي شنها الرئيس على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في أعقاب الربيع العربي.