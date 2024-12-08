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السعودية تدعو المجتمع الدولي لعدم التدخل بشؤون سوريا الداخلية

07:32 م الأحد 08 ديسمبر 2024

وزارة الخارجية السعودية

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وكالات

أعربت المملكة العربية السعودية عن ارتياحها لما وصفتها بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري، مؤكدة وقوفها بجانب الشعب السوري وخياراته في هذه المرحلة الحرجة.

ودعت السعودية -في بيان- المجتمع الدولي للوقوف بجانب سوريا دون التدخل في شؤونها الداخلية.

كانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت سيطرتها على العاصمة السورية دمشق بعد معارك عنيفة، وفرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى وجهة غير معلومة.

وأصدرت المعارضة بيانًا مقتضبًا عبر التلفزيون الرسمي أكدت فيه انهيار النظام بشكل كامل.

وزارة الخارجية السعودية الشعب السوري سوريا
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