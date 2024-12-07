لافروف: روسيا تبذل كل ما في وسعها لمنع "الفصائل المسلحة" من الانتشار في سوريا

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت، إنه "من غير المقبول السماح للفصائل المسلحة السورية بالسيطرة على أراضٍ في انتهاك لوحدة البلاد".

وأضاف خلال كلمته في منتدى الدوحة: "هيئة تحرير الشام الإسلامية في سوريا جماعة إرهابية، والمعارضة السورية يجري استغلالها لأغراض جيوسياسية"، مؤكداً أن "القوات الجوية الروسية تساعد الجيش السوري".

وأشار لافروف إلى دعوة موسكو إلى "وقف فوري للأنشطة العدائية في سوريا، والحوار بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية، ونحن قلقون للغاية على مصير الشعب السوري ولا نريد أن ينتهي به الحال مثل العراقيين أو الليبيين".

وتابع قائلاً: "الدعوة المشتركة من روسيا وإيران وتركيا لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا يجب أن تلقى استجابة من الجميع على الأرض".