بلينكن ولافروف يتصادمان بشأن أوكرانيا خلال اجتماع أمني في مالطا

فاليتا (مالطا)- (أ ب)

دخل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في صدام غير مباشر مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس، خلال اجتماع أمني سنوي، حيث اتهم لافروف الغرب بتعريض الوضع للتصعيد بشأن أوكرانيا، لكنه غادر القاعة قبل أن يتمكن بلينكن والمتحدثون الآخرون من الرد.

وخلال حديثه في اجتماع وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مالطا، اتهم لافروف الغرب بإحياء الحرب الباردة وإثارة صراع مباشر مع روسيا.

وقال لافروف إن أفعال الولايات المتحدة تهدف إلى "إعادة حلف الناتو إلى دائرة الضوء السياسي". وأضاف:"بعد الفضيحة في أفغانستان، كان هناك حاجة إلى عدو مشترك جديد". وأردف:"النتيجة هي إعادة إحياء الحرب الباردة، ولكن الآن مع خطر أكبر بكثير لتصعيدها إلى مرحلة ساخنة".

ومن جهته، ألقى بلينكن، الذي تحدث بعد مغادرة لافروف القاعة، باللوم في التصعيد الإقليمي على روسيا، مشيرا إلى أن لافروف لم يبق ليستمع إلى المتحدثين الآخرين.

وقال بلينكن:"لنتحدث عن التصعيد"، مشيرا إلى نشر قوات كورية شمالية في أوروبا، واستخدام صاروخ باليستي متوسط المدى لمهاجمة أوكرانيا، وتحرك روسيا لخفض حد استخدام الأسلحة النووية، والهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن:"تحدث السيد لافروف عن الحق السيادي لكل دولة عضو في اتخاذ قراراتها الخاصة. وهذا بالضبط ما يدور حوله الأمر: الحق السيادي لأوكرانيا وشعبها في اتخاذ قراراتهم بشأن مستقبلهم، دون أن تُتخذ تلك القرارات في موسكو".

وتعد هذه الزيارة الأولى للافروف إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية الهجوم الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وكان حضور لافروف لمنتديات تضم مسؤولين غربيين رفيعي المستوى نادرا، رغم أنه شارك مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة مجموعة العشرين في البرازيل.