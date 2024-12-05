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سموتريتش يعلن مصادرة نحو 24 ألف دونم من الأراضي بالضفة للتوسع الاستيطاني

11:23 م الخميس 05 ديسمبر 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الخميس، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن مصادرة نحو 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية للتوسع الاستيطاني.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مصادرة الأراضي الفلسطينية ستسمح بتعزيز التخطيط والبناء في مستوطنات الضفة بشكل غير مسبوق.

ونقلت القناة العبرية عن سموتريتش، قوله إنه لن تكون هناك أبدا دولة إرهابية عربية تهدد وجود إسرائيل.

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي مصادرة نحو 24 ألف دونم مصادرة الأراضي الفلسطينية
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