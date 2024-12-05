العراق.. الصدر يدعو لعدم التدخل بسوريا ويحذّر من مخططات "الثالوث المشؤوم"

بغداد - (د ب أ)

دعا الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر اليوم الخميس، إلى عدم التدخل في الشأن السوري وعدم الوقوف ضد قراراته فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "نحن ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب السوري فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره".

وأضاف الصدر "آمل من الجميع ألا ينجر خلف مخططات الثالوث المشؤوم أمريكا وبريطانيا وإسرائيل لتدمير الدين ووحدة الصف وبث الفرقة".

ودعا الزعيم الشيعي "إلى عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والمليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري وعلى الحكومة منع ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي".

وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت سلسلة إجراءات أمنية مشددة على امتداد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمنع تسلل الجماعات المسلحة من الأراضي السورية تجاه الأراضي العراقية.