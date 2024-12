مقتل رئيس شركة "يونايتد هيلث كير" في هجوم مسلح بنيويورك (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

قتل براين تومسون الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلث كير"، إحدى أكبر شركات التأمين في الولايات المتحدة، صباح أمس الأربعاء، في هجوم مسلح أمام فندق هيلتون في مدينة نيويورك.

وحسب وسائل إعلام محلية، تعرض براين تومسون (50 عامًا)، لإطلاق نار قبل الساعة السابعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في حادث وصف بأنه "مستهدف".

This is crazy. United Health Care CEO Brian Thompson assassinated. Shot in the back while walking down a public street at 6:40am.pic.twitter.com/3oUw5yeSWG — Ike Wingate | 🎙️Constitutional Conservative (@IkeWingate) December 4, 2024

وكان المهاجم، الذي تم التقاط صور له عبر كاميرات المراقبة، يرتدي قناعًا أسود ويستخدم كاتم صوت لتفادي لفت الانتباه.

These are additional images of the suspect sought in connection to this morning's homicide. If you have any information about this incident, the suspect, or his location please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. https://t.co/rtfVynljXa pic.twitter.com/kUJr7l0nxZ — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 4, 2024

وهرب المهاجم بعد تنفيذ الهجوم، بينما انتشرت قوات الشرطة في المنطقة المحيطة بالفندق، التي عادة ما تكون مكتظة في ذلك الوقت من اليوم.

These are images of the individual sought in connection to this investigation. If anyone has information as to the identity or location of this individual please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. pic.twitter.com/sm2GuEOYk1 — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 4, 2024

وكان تومسون، المقيم في ولاية مينيسوتا، في نيويورك لحضور المؤتمر السنوي للمستثمرين لشركة "يونايتد هيلث كير".

وقبل تولي تومسون منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 2021، شغل مناصب عدة في الشركة التي تعتبر جزءًا من مجموعة "يونايتد هيلث غروب"، أكبر شركة تأمين في الولايات المتحدة .

وتذكر شركة "يونايتد هيلث غروب" تومسون كقائد محبوب وصديق، رغم وجود دعوى قضائية ضده في وقت سابق من هذا العام بتهم الاحتيال والتداول غير المشروع بناءً على معلومات داخلية.

ويشار إلى أن تومسون تخرج من مدرسة "ساوث هاميلتون هاي سكول" في مدينة جويل بولاية أيوا عام 1993.

ووفقًا لما ذكرته هيذر هولم، مديرة منطقة مدارس"ساوث هاميلتون"، لشبكة "سي أن أن"، كان تومسون الأول على دفعته.

وتم تعيينه كرئيس تنفيذي للشركة في عام 2021، لكنه كان يعمل بها منذ عام 2004؛ وقبل توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ "يونايتد هيلث كير".

كما شغل تومسون منصب الرئيس التنفيذي لقسم برامج الحكومة في الشركة، والذي يشمل برامج وبرامج.