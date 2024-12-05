مستشار ترامب: تم تحديد الخطوط الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

قال مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، إنه تم تحديد الخطوط الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف بولس لصحيفة لوبوان الفرنسية، إنه تم وضع خريطة طريق للتنفيذ خلال شهر أو اثنين في إطار وقف إطلاق النار بغزة، مضيفا أنه بقيت تفاصيل بشأن بعض الأسماء وعدد المفرج عنهم.

وأشار أن ترامب يريد تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار بغزة في أقرب وقت ممكن ودون تأخير وقبل 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان كشف التلفزيون الإسرائيلي أن القاهرة أعدت مسوّدة جديدة للخطوط العريضة لتهدئة في غزة في أعقاب المناقشات التي أجروها مع قيادة حماس في الأسابيع الأخيرة.

وكشفت القناة 12 بنود العرض المصري الجديد للصفقة، وكجزء من الاقتراح، سيبدأ وقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة 45-60 يوما، وستتم الصفقة على مراحل، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى لمدة شهر ونصف إلى شهرين تقريبا.

وحسب الاقتراح، سيتم إطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين أحياء بشكل تدريجي مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بمفتاح جديد يتم تحديده بين الطرفين.

كما سيتم فتح معبر رفح بإدارة السلطة الفلسطينية، إلى جانب زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية إلى حوالي 350 شاحنة يوميًا، لكن لا تزال هناك ثغرات، من بينها: مسألة محور نتساريم وفيلادلفيا ومطالبة حماس ببيان مسبق حول وقف الحرب مقارنة بتصريحات إسرائيل بمواصلة الحرب.