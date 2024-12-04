عبد العاطي ونظيره الروسي يناقشان مستجدات الأوضاع في سوريا والسودان

وكالات

قالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الوزير د. بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف، ناقشا خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

وأشار البيان، إلى أن الاتصال يأتي في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها شمال سوريا، حيث أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا الأهمية البالغة لحماية المدنيين في ظل التداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار وتيرة التنسيق المشترك بين البلدين، كما تبادلا الرؤى إزاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات في السودان، وكذلك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث اتفقا على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية.