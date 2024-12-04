وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره اليوناني في بروكسل

أنقرة - (د ب أ)

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، بنظيره اليوناني يورجو جيرابيتريتيس في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في منشور على منصة "إكس"، بأن فيدان التقى جيرابيتريتيس على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، دون إضافة تفاصيل.

يذكر أن وزير الخارجية التركي يمثل تركيا في اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي بدأ أمس الثلاثاء.