لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

معاناة الغزاوية بالشتاء.. استغاثات الأهالي للنجاة من موجة برد قاسية (فيديو)

04:37 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

معاناة الغزاوية بالشتاء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لوضع مزري يعيشه النازحون في قطاع غزة، بسبب موجة البرد القارس،الذي أودى بحياة عدد من الأطفال.

وتلقى الدفاع المدني في قطاع غزة، مئات نداءات الاستغاثة من نازحين غمرت مياه الأمطار خيامهم ومراكز إيوائهم.

وناشد النازحون العالم لإنقاذ أطفالهم، الذين صاروا يسقطون تباعا بعد امتداد الصقيع لأجسادهم.

وفي مقطع فيديو متداول، استغاثت مسنة فلسطينية من البرد القارس في خيام النازحين، مناشدة لإنقاذ الأطفال من الجوع والبرد، إذ قالت "مش حرام يموتوا من الجوع".

بينما وثقت مشاهدُ مصورة نشرها ناشطون فلسطينيون حزن والد الرضيع جمعة بطران الذي توفي بسبب البرد القارس وسط قطاع غزة.

وقال والد الرضيع إن الكادر الطبي في مستشفى شهداء الأقصى يحاول إنقاذ ابنه الآخر، مضيفا أنهم يفتقرون للأغطية في الخيام في ظل البرد القارس

ويقول مدير وحدة حديثي الولادة في مستشفى ناصر عايد الفرا: إن المجمع الطبي يستقبل يوميا من 5 إلى 6 حالات من انخفاض درجة حرارة الجسم لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو عدم ملائمة الخيام للبرد القارس، إذ تكون باردة جدا في الليل في فصل الشتاء.

بدوره، قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني في تغريدة عبر منصة ((إكس)) إن أطفال غزة "يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى".

ولفت إلى أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار موافقة الاحتلال الإسرائيلي على دخولها إلى غزة، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بإدخال الإمدادات الأساسية المطلوبة.

النازحون معاناة الغزاوية الشتاء موجة برد قاسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الأمريكي: استهدفنا منشأة قيادة ومخازن أسلحة للحوثيين

إعلان

إعلان

بين الحظ والأزمات.. رسائل التاروت لمواليد الأبراج في 2025.. مع ولاء محسن