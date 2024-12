معاناة الغزاوية بالشتاء.. استغاثات الأهالي للنجاة من موجة برد قاسية (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لوضع مزري يعيشه النازحون في قطاع غزة، بسبب موجة البرد القارس،الذي أودى بحياة عدد من الأطفال.

وتلقى الدفاع المدني في قطاع غزة، مئات نداءات الاستغاثة من نازحين غمرت مياه الأمطار خيامهم ومراكز إيوائهم.

وناشد النازحون العالم لإنقاذ أطفالهم، الذين صاروا يسقطون تباعا بعد امتداد الصقيع لأجسادهم.

وفي مقطع فيديو متداول، استغاثت مسنة فلسطينية من البرد القارس في خيام النازحين، مناشدة لإنقاذ الأطفال من الجوع والبرد، إذ قالت "مش حرام يموتوا من الجوع".

بينما وثقت مشاهدُ مصورة نشرها ناشطون فلسطينيون حزن والد الرضيع جمعة بطران الذي توفي بسبب البرد القارس وسط قطاع غزة.

وقال والد الرضيع إن الكادر الطبي في مستشفى شهداء الأقصى يحاول إنقاذ ابنه الآخر، مضيفا أنهم يفتقرون للأغطية في الخيام في ظل البرد القارس

ويقول مدير وحدة حديثي الولادة في مستشفى ناصر عايد الفرا: إن المجمع الطبي يستقبل يوميا من 5 إلى 6 حالات من انخفاض درجة حرارة الجسم لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو عدم ملائمة الخيام للبرد القارس، إذ تكون باردة جدا في الليل في فصل الشتاء.

بدوره، قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني في تغريدة عبر منصة ((إكس)) إن أطفال غزة "يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى".

🛑 #Gaza babies are freezing to death due to cold weather & lack of shelter.



Meanwhile, blankets, mattresses & other winter supplies have been stuck in the region for months waiting for approval to get into Gaza. #CeasefireNow +

An immediate flow of much needed basic…