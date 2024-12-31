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الجيش الأمريكي: استهدفنا منشأة قيادة ومخازن أسلحة للحوثيين

04:54 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الجيش الأمريكي

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وكالات

قالت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم): استهدفنا منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين في اليمن ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة.

وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الثلاثاء، المرافق المستهدفة استخدمت في هجمات الحوثيين على سفننا الحربية وسفن تجارية.

ولفتت، إلى أنهم دمروا موقع رادار ساحلي للحوثيين و7 صواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية فوق البحر الأحمر.

وأكدت قائلة، "جزء من جهودنا لتقليص قدرات الحوثيين على تهديد السفن وشركائنا الإقليميين".

الجيش الأمريكي مخازن أسلحة للحوثيين اليمن
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