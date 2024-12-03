فقدان السيطرة.. كيف تهدد أحداث كوريا الجنوبية مصالح أمريكا بالمنطقة؟

القاهرة- مصراوي

شهدت كوريا الجنوبية حالة من الاضطراب السياسي غير المسبوق بعد إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة، ما أثار قلقًا كبيرًا في الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لسيول. ومع تصاعد التوترات، يتزايد الحديث عن التأثيرات المحتملة لهذا الوضع على المصالح الجيوسياسية والاقتصادية الأميركية، في ظل وجود آلاف الجنود الأمريكيين والمنشآت العسكرية الرئيسية على الأراضي الكورية، فضلاً عن العلاقات التجارية والاقتصادية الوثيقة بين البلدين.

ومن جانبه، قال المحلل العسكري سيدريك ليجتون لشبكة CNN الأمريكية، إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها كوريا الجنوبية قد تؤثر على الولايات المتحدة، ليس فقط من الناحية الجيوسياسية، بل أيضًا من الناحية الاقتصادية.

وأضاف ليجتون: "هذه لحظة خطيرة، لأن أي عدم استقرار في كوريا الجنوبية سيؤثر على قدرتنا على إظهار القوة العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ". مشيرا إلى وجود آلاف الجنود الأمريكيين المتمركزين في كوريا الجنوبية، فضلاً عن الروابط التجارية والاقتصادية العميقة بين البلدين.

وأوضح المحلل السياسي الأمريكي، أن هذا الوضع قد يترك آثارًا خطيرة على الأسواق العالمية، وقدرة الولايات المتحدة على تنفيذ عملياتها العسكرية في آسيا وأماكن أخرى حول العالم.

وبالرغم من الأحداث في كوريا الجنوبية، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يزور أنجولا حاليًا، لم يعلق عليها لكن أعرب مسؤولون داخل إدارته عن دهشتهم و قلقهم البالغ والعميق من تطورات الأحداث.

وذكر أحد كبار المسؤولين في السياسة الخارجية أن الصمت الأمريكي تجاه هذه الخطوة يبدو "غير متوقع"، مشيرًا إلى أن طبيعة هذه الأزمة قد تكون سببًا في تأخر التعليق الرسمي.

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن الإدارة الأمريكية على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية وتراقب الوضع عن كثب. وفيما يتعلق بخطوة إعلان الأحكام العرفية، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لم يُخطر الولايات المتحدة مسبقًا بهذا القرار

وتعتبر كوريا الجنوبية حليفًا إقليميًا رئيسيًا للولايات المتحدة، حيث تضم عشرات الآلاف من القوات الأمريكية بموجب معاهدة الدفاع المشترك التي تلزم البلدين بمساعدة بعضهما البعض في حال وقوع هجوم.

من بين المنشآت العسكرية الأمريكية الكبرى في كوريا الجنوبية، معسكر همفريز، وهو أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج الولايات المتحدة، ويضم أكثر من 41 ألف شخص، بينهم أفراد الخدمة العسكرية والمدنيون والمقاولون وأفراد أسرهم.

إلى جانب اليابان والفلبين، تُعد كوريا الجنوبية جزءًا من ثلاثي قوى إقليمية تعزز القوة الأمريكية في آسيا والمحيط الهادئ. ويُنظر إلى هذا الوجود العسكري الكبير كوسيلة لردع أي هجوم محتمل من كوريا الشمالية، ولمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

رغم أن التوترات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كانت تتراجع أحيانًا، إلا أن العلاقة بين الجانبين أصبحت أكثر توترًا منذ تولي الرئيس يون سوك يول منصبه. وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في الخطاب التصعيدي والإجراءات التهديدية من كلا الطرفين.

مع استمرار كوريا الشمالية في بناء ترسانتها النووية، يُبرز عدم الاستقرار الحالي في كوريا الجنوبية أهمية التحالفات الدفاعية الأمريكية في المنطقة، وضرورة التعامل الحذر مع التطورات السياسية التي قد تؤثر على استقرار آسيا بأكملها.

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إنه سيرفع أمر الأحكام العرفية بعد التصويت البرلماني لمنعه، حسبما أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حث الحزب السياسي الذي يتزعمه الرئيس يون سوك يول على التخلي عن جهوده لإدخال الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، حيث تتحد الكتل السياسية في البلاد في معارضة هذه الخطوة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب، أنه تم التوصل إلى إجماع ضد هذا الجهد خلال اجتماع لحزب سلطة الشعب، بعد وقت قصير من تصويت المشرعين في الجمعية الوطنية على منع هذه الخطوة.

وحث الحزب يون على "قبول قرار الجمعية الوطنية برفع الأحكام العرفية ورفعها على الفور"، حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

في اجتماع في وقت متأخر من الليل، اتخذت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، قرارًا يطالب برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الكوري الجنوبي قبل ساعات قليلة.

وبموجب القانون، يجب على الرئيس احترام القرار. حيث ينص قانون الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية على أنه إذا طالبت الجمعية بإنهاء الأحكام العرفية، فيجب على الرئيس إنهاءها دون تأخير.

وصوت المشرعون في كوريا الجنوبية لعرقلة مرسوم الأحكام العرفية الذي أعلنه الرئيس يون سوك يول، وفقا لوسائل إعلام كورية جنوبية فقد صوت نحو 190 نائبا من أعضاء البرلمان على إلغاء الأحكام العرفية.

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