ماضٍ استبدادي.. ما الذي نعرفه عن تاريخ كوريا الجنوبية مع الأحكام العرفية؟

القاهرة- مصراوي

أثارت الخطوة التي اتخذها الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، مساء الثلاثاء، بإعلانه حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية في البلاد صدمة في بلد يُعتبر نموذجًا للديمقراطية الحديثة لعقود، لكنها أطلقت أيضًا ذكريات مؤلمة لحقبة استبدادية في الماضي.

بعد انتهاء الحرب الكورية (1950-1953) التي أودت بحياة أكثر من 2.8 مليون شخص، تبنى رئيس كوريا الجنوبية آنذاك، إي سنغ مان، وهو مناضل من أجل الاستقلال تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، نهج الحكم السلطوي. أعلن حينها الأحكام العرفية وجعل نفسه رئيسًا مدى الحياة، ما أدى إلى احتجاجات جماهيرية عنيفة ضد حكمه الدكتاتوري. أجبرته هذه الاحتجاجات على الاستقالة والهروب من البلاد.

ورغم ذلك، لم يكن رحيل "سنغ مان" إيذانًا ببدء الديمقراطية؛ ففي عام 1961، قاد الجنرال بارك تشونج هي انقلابًا عسكريًا واستولى على السلطة، معلنًا الأحكام العرفية مرة أخرى في السبعينيات عندما بدأ نفوذه السياسي يتراجع.

آخر إعلان للأحكام العرفية كان في عام 1980، عندما شهدت كوريا الجنوبية انتفاضة واسعة قادها الطلاب والنقابات العمالية، ردًا على القمع السياسي.

لم تشهد كوريا الجنوبية انتخاب رئيس عن طريق انتخابات حرة ومباشرة حتى عام 1988، عندما أصبح روه تاي وو أول زعيم يُشرف على انتقال البلاد إلى الديمقراطية. وشهدت فترة حكمه تسليم السلطة سلميًا إلى رئيس مدني، مما شكل علامة فارقة في تاريخ البلاد.

منذ ذلك الحين، تحولت كوريا الجنوبية إلى ديمقراطية نابضة بالحياة، حيث أصبحت الاحتجاجات جزءًا لا يتجزأ من المشهد السياسي، وحرية التعبير مضمونة، وتسليم السلطة يتم بسلام بين الأحزاب السياسية المتنافسة.

في مواجهة الضغوط السياسية، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحكام العرفية في الدولة الديمقراطية لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا - مما أثار احتجاجات بالقرب من مبنى البرلمان في البلاد.

الإعلان في وقت متأخر من الليل، الذي صدر على التلفزيون الوطني في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت جرينتش) جعل المواطنين يعتقدون على الفور أنه مرتبط بكوريا الشمالية "الجارة الجنوبية المسلحة نوويًا" أو مسألة حرجة تتعلق بالأمن القومي مثل حدث إرهابي أو انقلاب.

ومع ذلك، أصبح من الواضح بسرعة إلى حد ما أن "يون" قد اتخذ هذه الخطوة الجذرية ردًا على سلسلة من الأحداث السياسية.

فبعد أن فقدت السيطرة على البرلمان في وقت سابق من العام، كانت حكومته تكافح سلسلة من مشاريع قوانين المعارضة والاقتراحات التي سعت إلى تقويض حكمه، ويقول المراقبون السياسيون إنه تم دفعه الآن إلى حد التذرع بالأحكام العرفية "الحكم المؤقت من قبل الجيش" كتكتيك غير ديمقراطي لدرء الهجمات السياسية.

الأحكام العرفية هي حكم مؤقت من قبل السلطات العسكرية في وقت الطوارئ، عندما تعتبر السلطات المدنية غير قادرة على العمل، وكانت آخر مرة تم الإعلان فيها في كوريا الجنوبية في عام 1979، عندما اغتيل رئيس طويل الأمد خلال انقلاب.

لكن يون ضغط يوم الثلاثاء، على هذا الزناد في خطاب وطني قال فيه إنه يتذرع بالحكم العسكري بسبب تهديد من "القوات المناهضة للدولة" والتي اتهمها أيضًا بالتعاون مع عدوته اللدود كوريا الشمالية.

بموجب الأحكام العرفية، تُمنح سلطات إضافية للجيش وقد يكون هناك تعليق للحماية والإجراءات المعتادة لسيادة القانون.

وفي اجتماع في وقت متأخر من الليل، اتخذت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، قرارًا يطالب برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الكوري الجنوبي قبل ساعات قليلة.

وصوت المشرعون في كوريا الجنوبية لعرقلة مرسوم الأحكام العرفية الذي أعلنه الرئيس يون سوك يول، وفقا لوسائل إعلام كورية جنوبية فقد صوت نحو 190 نائبا من أعضاء البرلمان على إلغاء الأحكام العرفية.

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني غير معلن في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء، متهمًا حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية والأنشطة المناهضة للدولة.

ولم يذكر يون الإجراءات التي سيتم اتخاذها. واستشهد باقتراح من الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، لعزل كبار المدعين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.

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