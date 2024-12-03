"وقعت بالفخ".. مستشار خامنئي يوجه انتقادًا حادًا لتركيا

وكالات

وجه علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، انتقادًا لاذعًا لتركيا ووزير خارجيتها هاكان فيدان، واصفا أن أنقرة "وقعت في فخ إسرائيل وأمريكا".

وقال ولايتي بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "كنا نأمل أن يتمكن السيد هاكان، وهو شخصية ذات خبرة في مجال الاستخبارات والسياسة الخارجية، من تصحيح بعض أخطاء السياسة الخارجية التركية".

وأضاف "لكننا لم نتوقع أن تقع تركيا، التي لديها تاريخ طويل في الإسلام، في الفخ الذي أعدّته لها أمريكا والصهاينة"، على حد تعبيره.

وأوضح مستشار المرشد الإيراني، قائلًا "أمر يثير الدهشة أن يُرتكب مثل هذه الأفعال باسم الشعب التركي، الذي ظل على مدار التاريخ ثابتا على موقفه من الإسلام بإيمان راسخ".

وتأتي تصريحاته بعد يوم واحد من لقاء جمع فيدان مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي في أنقرة.

وجاء اللقاء على وقع الهجوم الذي تشنه فصائل مسلحة، والتي سيطرت حتى الآن على كامل مدينة حلب وأريافها، وتسعى في الوقت الحالي لاختراق دفاعات النظام السوري على أطراف مدينة حماة من الجهة الشمالية.